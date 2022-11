Gubbio, festa per i 50 anni del basket: emozioni nel ricordo di Vincenzo Cacciamani e Giovanni Pierotti

Luca Mercadini 29 novembre 2022 a

Una festa che è andata al di là del mero fatto sportivo. Il basket Gubbio ha dato il via ai festeggiamenti per i 50 anni del club con una serata partecipata che ha coinvolto l’intera città. Insieme ai 220 atleti delle 13 squadre biancazzurre sul parquet della Polivalente hanno sfilato uno a uno anche i grandi protagonisti del passato. Dai pionieri del 1973 che giocavano all’aperto sul cemento della palestra di San Pietro (quando il tabellone era di carta e l’aggiornamento manuale) ai ragazzi di Martina che tanto bene stanno facendo nell’attuale campionato di serie D. Ricordi ed emozioni forti come quando pensiero e parole hanno richiamato alla memoria Vincenzo Cacciamani, giocatore dei primordi, dirigente impeccabile e inguaribile appassionato.

A lui è stata intitolata al termine di una toccante cerimonia la tribuna della Polivalente. La commozione ha toccato livelli altissimi anche nel ricordo di Giovanni Pierotti, giovane del basket Gubbio strappato troppo presto all’affetto dei suoi cari. In suo nome il presidente Belbello ha voluto istituire una borsa di studio e ha ritirato la maglia numero 9 del sodalizio biancazzurro. Nel mezzo i ricordi appassionati di Ezio Caldarelli che ha donato al club il primo storico trofeo vinto dal basket Gubbio nel 1973. Accanto a lui Francesco Barbetti, il presidente più amato. Una lunghissima militanza al vertice della società legata ai campionati più belli, fino alla serie B.

Ma nella serata della Polivalente, presenti le istituzioni cittadine e provinciali con in testa il sindaco Stirati e le autorità sportive (il presidente del Coni Umbria Ignozza e il numero uno del basket regionale Antonelli) c’è stato pure molto altro. La partecipazione della scuola (primo circolo didattico) che ha aperto una proficua collaborazione con il club, applaudite esibizioni (Kineo e Aerobic), la musica di Fausto Paffi e Gnozzi con Daria Fangacci che ha deliziato la platea cantando l’inno di Mameli. Senza dimenticare il “fiocco bianco” indossato da tutti contro la violenza sulle donne e il progetto di sviluppo del settore femminile in collaborazione con la Salus Gualdo. Idee, progetti, emozioni e passione. Il presidente Belbello e lo sponsor Emi possono andar fieri di questa giornata.

