Vis Pesaro-Gubbio 0-4 con Morelli, Vazquez, Mbakogu e Spina: rossoblù sempre a -1 dalla capolista Reggiana

Roberto Minelli 29 novembre 2022

Il Gubbio non finisce più di stupire: batte 4-0 la Vis Pesaro e consolida il secondo posto in classifica, sempre a -1 dalla capolista Reggiana, passata in extremis sul campo della Recanatese. A firmare il blitz al Benelli sono stati Morelli (assist di Arena, nella foto di Stefano Bargnesi), Vazquez e Mbakogu già nel primo tempo.

Nel finale di ripresa, in contropiede, Spina ha fissato il punteggio sul definitivo 4-0. Per la squadra di Braglia, sesta vittoria in trasferta (su otto gare), decima complessiva, 24 gol realizzati (miglior attacco del girone) e primato della Reggiana distante sempre un punto.

Non ci sono più aggettivi per il Gubbio che sta facendo sognare sempre di più i suoi tifosi. Sabato 3 dicembre big match al Barbetti contro il Siena: fischio d'inizio alle 14,30. I rossoblù puntano a un altro scalpo eccellente.

