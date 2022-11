Champions, la Sir Sicoma Monini non fa sconti: 3-0 anche ai tedeschi del Duren

Foto: Cev

Anastasi in campo con le seconde linee ma vince lo stesso

Carlo Forciniti 29 novembre 2022 a

Cambia il sestetto. Non le vecchie abitudini. Nella terza giornata della Pool E di Champions League, la Sir - che contro Duren e ad eccezione di Semeniuk e Flavio manda in campo una versione “alternativa” -, supera i tedeschi senza concedere alcun set. Un successo, il terzo in altrettante sfide europee, che spinge sensibilmente Perugia verso il passaggio del turno. Senza Leon, Giannelli, Rychlicki e Russo risparmiati anche e soprattutto in vista dell’imminente Mondiale per club, i Block Devils soffrono soltanto nel secondo parziale. Ma nel complesso, lo 0-3 è la chiara fotografia della differenza di valori tra le due squadre. Plotnytskyi segna 14 punti con 4 ace. Herrera si “ferma” a 13. Uno in più di Gevert, il best scorer tra i padroni di casa. Finisce 3-0 per la Sir Sicoma Monini.

