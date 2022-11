Il ternano Moreno Rosati eletto a capo della Confederazione europea di raffa

29 novembre 2022 a

a

a

Dopo la conferma nel ruolo di vicepresidente della Confederazione boccistica internazionale, arrivata nelle pieghe del Mondiale disputato in Turchia, altra carica di prestigio per il dirigente sportivo umbro Moreno Rosati (nella foto il primo da destra).

Laura Picchio porta l'Umbria sul tetto del mondo: oro iridato con Giuliano De Nicola

Già vicepresidente nazionale della Federazione italiana bocce, e vicepresidente del Coni regionale, Rosati è stato eletto a capo della Cer, la Confederazione europea raffa. Una nuova avventura e una nuova sfida, dunque, per il dirigente di origini ternane che succede alla presidenza del movimento boccistico europeo a Bruno Casarini, in carica dal 2007. “Mi preme ringraziare il presidente uscente Bruno Casarini, a cui mi lega una profonda amicizia – così ha esordito il neo presidente Moreno Rosati, eletto all’unanimità – Un lavoro in continuità, rafforzando la pratica della raffa nei Paesi dove già ci sono basi consolidate, con l’impegno di diffondere questa specialità anche nelle nazioni dove questa si pratica di meno o è del tutto assente. L’idea di base, comunque, resta quella che nei diversi Paesi si arrivi a praticare raffa, Volo e petanque, in modo che si possa parlare un linguaggio unico, rappresentato dallo sport delle bocce. Ho espresso compiacimento ai dirigenti delle Federazioni boccistiche dei rispettivi Paesi europei, che hanno riposto fiducia nella mia persona – ha proseguito Rosati –. La Cer sarà a disposizione della Confederazione boccistica internazionale per lo sviluppo delle bocce in tutto il mondo”.

Campetti per lo sport in varie zone della città: il Comune cerca gestori che li riqualifichino

A comporre il neo Consiglio direttivo della Cer, presieduto dal ternano Moreno Rosati, ci sono il vicepresidente vicario Davide Valsangiacomo (Svizzera), la vicepresidente Andrea Elsa Steininger (Austria), i consiglieri Macko Jan (Slovacchia), Gian Luigi Giancecchi (San Marino), Denis Peresic (Croazia) e Faik Kapsiz (Turchia).





A Terni scocca l'ora della Festa dello sport in piazza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.