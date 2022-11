A Stefano Pioli il premio Allenatore Gentleman intitolato a Gigi Simoni

L'iniziativa in collaborazione con la Lega Serie B, campionato vinto sette volte dal tecnico ex Gubbio

29 novembre 2022 a

L’organizzazione del premio Gentleman FairPlay, in collaborazione con la Lega Serie B, annuncia che il vincitore del premio speciale ‘Gentleman Allenatore Gigi Simoni 2021/22’ è Stefano Pioli. L’allenatore dell’Ac Milan è fra gli allenatori del calcio italiano ad aver raccolto il maggior numero di voti da parte dei venti attuali tecnici della Serie BKT: secondo i colleghi, nel corso della stagione 2021/2022, Pioli avrebbe rappresentato i valori che hanno contraddistinto da sempre Gigi Simoni, un signore indiscusso del nostro calcio a cui è dedicato il premio giunto alla seconda edizione e che ha vissuto un finale di carriera in Umbria al Gubbio come direttore tecnico dalla C2 alla serie B e allenatore nel torneo cadetto.

“Un riconoscimento che chiude un cerchio - sottolinea Gianfranco Fasan patron del Gentleman Fair Play - e riconosce a Stefano Pioli meriti umani e professionali che anche i suoi stessi colleghi hanno voluto esaltare, indicandolo come un modello da seguire per il suo stile e la sua lealtà dentro e fuori dal campo”. “Quando abbiamo pensato al premio – spiega il presidente della Lega Serie B Mauro Balata – siamo partiti dalla persona, da Gigi Simoni, a noi caro sia per lo stile ma anche perché con le sette promozioni è il più vincente nella storia della B. Logico quindi non premiare solo la bravura, i risultati o la rivelazione della stagione ma anche le doti umane, un aspetto a cui la Lega B tiene particolarmente e promuove attraverso numerose iniziative. Nel caso di Stefano Pioli, capacità e fair play, sono poi caratteristiche che coincidono”.

