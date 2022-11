Italia qualificata all'Europeo, la ternana Lorela Cubaj tra le protagoniste

29 novembre 2022 a

Battendo a Napoli la Slovacchia 81-60, la Nazionale Femminile di basket ha ottenuto la qualificazione alla prossima edizione del Campionato Europeo che si giocherà in Slovenia e Israele dal 15 al 25 giugno (fase finale a Lubiana).

Nel primo match a Napoli, le azzurre avevano surclassato la Svizzera 78-29. Sul parquet con la maglia dell'Italia c'è anche una protagonista umbra, ovvero la ternana Lorela Cubaj, tornata a Venezia dopo l'esperienza nel campionato dei college americani con Georgia Tech e le 11 gare in Wnba con le New York Liberty (8 punti). Al centro cresciuto nelle Pink Terni (23 anni), coach Lino Lardo ha riservato 9 minuti contro la Svizzera ripagati con 6 punti e 16 contro la Slovacchia per 7 punti a referto.

Quarto successo consecutivo e primo posto del girone H blindato per le Azzurre, che così si qualificano a un’edizione dell’Europeo per la sesta volta consecutiva. Nell’altra partita del girone H il Lussemburgo si è imposto in Svizzera 43-81. L’Italia affronterà gli ultimi due impegni dei Qualifiers a febbraio 2023: il 9 in casa del Lussemburgo e il 12 in Svizzera.

