Sorpresa a Città di Castello, si è dimesso il diesse Vagaggini

Fulmine a ciel sereno dopo la vittoria nel derby contro il Trestina

28 novembre 2022 a

Colpo di scena a Città di Castelo, all’indomani del derby vinto per 2-1 contro i cugini del Trestina. “La società Ac Città di Castello - recita una nota del club diffusa nel pomeriggio di ieri - comunica di aver ricevuto, in data odierna, richiesta di dimissioni dal ruolo di direttore sportivo di Renato Vagaggini, per motivi strettamente personali. La società, a nome del presidente e di tutto lo staff, ringrazia Vagaggini per l'ottimo lavoro svolto fino ad oggi, augurando le migliori fortune professionali e personali”. Un fulmine a ciel sereno che guasta il lunedì di festa che patron Piero Mancini si è potuto godere solo a metà.

