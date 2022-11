L'Acea Perugia concede il bis e supera Unicusano Livorno: finisce 41-5

Il 15 di Puerari si conferma su ottimi livelli dopo il successo di Napoli

L’Acea Rugby Perugia vince e convince tra le mura di casa e bissa così il trionfo di Napoli di una settimana fa. La neo-promossa Unicusano Livorno Rugby è andata al tappeto a Pian di Massiano con il punteggio di 41-5. I biancorossi si sono imposti in maniera netta dopo una prestazione grintosa che li ha visti brillare in tutti i fondamentali. Perugia, con questo successo, scavalca proprio i toscani in classifica precedendoli di una lunghezza (13 punti contro i 12 di Livorno). Prossimo impegno l’11 dicembre in casa della Fiorini Pesaro.

CRONACA Perugia in maglia celeste, Livorno in bianco-verde. Primi minuti di gara molto combattuti, poi al 16’ è Chierici ad aprire le danze con una splendida meta trasformata dall’argentino numero 10 Hernandez. Al 24’ altra meta per Perugia con Romei, stavolta non trasformata, poi alla mezz’ora si vede Livorno con l’unica meta labronica della partita grazie a Zannoni. I ragazzi di Puerari non ci stanno e chiudono il primo tempo con un’altra meta di Battistacci trasformata da Hernandez. 19-5. La ripresa si apre con una meta biancorossa ad opera di Fialà dopo 2 minuti. Perugia difende bene e va a valanga con altre tre mete, due di Lucenti e una di Hernandez. Il match termina così 41-5.

TABELLINO ACEA RUGBY PERUGIA - UNICUSANO LIVORNO RUGBY 41-5 (19-5). Marcatori: 16’ pt m. Chierici tr. Hernandez (P), 24’ pt m. Romei (P), 29’ pt m. Zannoni (L), 33’ pt Battistacci tr. Hernandez (P), 2’ st m. Fialà (P), 15’ st m. Lucenti (P), 28’ st m. Hernandez (P), 38’ st m. Lucenti tr. Romei (P). Cartellini: 15’ pt giallo Basha (L), 37’ st giallo Basha (L). ACEA RUGBY PERUGIA: Levantaci (19’ pt Nataletti), Lucenti, Fialà, Romei, Bevagna L., Hernandez, Battistacci (31’ st Bevagna F.), Gasparri (29’ st Milizia), Bernardini, Palugini (17’ st Matarazzo), Chierici (34’ st Pelliccia), Toth, Nicita (34’ st D’Alba), Alunni Cardinali (31’ st Camuzzi), Caruso (18’ st Peter Rios). All.: Puerari. UNICUSANO LIVORNO RUGBY: Saleme (1’ st Rolla), Martinucci, Ianda (24’ st Stiaffini), Nanni, Zannoni, Bartolomucci (24’ st Citi), Rossi (1’ st Meini), Basha, Scrocco, Piras (30’ st Chiti), Gragnani, Castellani, Aranda (1’ st Ficarra), Bufalini, Andreotti (32’ st Mattei). All.: Zaccagna. Arbitro: Lorenzo Bruno di Udine

