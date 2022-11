Ternana, D'Aversa favorito per il dopo Lucarelli ma intanto Vanigli guida l'allenamento

28 novembre 2022 a

a

a

Sono ore frenetiche in casa Ternana. Dopo l'esonero di Lucarelli la società con il presidente Bandecchi in prima fila è alle prese con la scelta del sostituto. Il nome in pole position è quello di Roberto D’Aversa.

La Ternana esonera Lucarelli: fatale la sconfitta di Pisa

Ex rossoverde in campo, D’Aversa ha un passato insieme al direttore sportivo Leone nel Lanciano, ma l’allenatore è ancora oggi legato da un contratto con la Sampdoria con scadenza giugno 2023. Quindi, in caso di trattativa, ci sarà prima da valutare la modalità d’ingaggio. Tanti i nomi, poi, fuoriusciti. Da Oddo a Semplici, fino a Di Francesco, Nesta e Zenga, non resta che aspettare per sapere chi prenderà il testimone lasciato da Lucarelli.

Pisa-Ternana, Lucarelli avverte: "Loro squadra da vertice ma non cambiamo modulo"

Intanto la Ternana per adesso ha affidato la guida della squadra a Richiard Vanigli, dal momento che nessuno dello staff tecnico è stato sollevato dal proprio incarico, e nessuno verrà toccato a meno di dimissioni volontarie.

Ternana, tegola in attacco: lesione muscolare per Donnarumma

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.