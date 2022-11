Superlega, Sir inarrestabile: batte Cisterna 3-1 e colleziona la 14esima vittoria

Foto: Benda

Perugia sbanca anche il palazzetto pontino contro la terza forza del campionato

27 novembre 2022 a

a

a

La Sir Susa non si ferma più. Soffre come giusto che sia perché Cisterna è la formazione rivelazione del campionato, ma alla fine porta a casa ancora una vittoria da tre punti. Come, del resto, in tutte le gare di Superlega dove Perugia finora ha fatto dieci su dieci. Cammino immacolato per i bianconeri di Anastasi che si sono imposti al Palazzetto di via della Provincia per 3-1. Vincendo facile il primo set (25-15), perdendo maluccio il secondo (25-18), salvo riscattarsi negli altri due combattuti game. Il terzo finisce 25-20 per i Block Devils, il quarto 25-22 dopo che la squadra di Anastasi è stata anche sotto ma ha avuto la capacità di ribaltare il punteggio a suo favore. Ma non c'è neanche il tempo di gioire per la vittoria numero 14 della stagione. Martedì alle 19 trasferta tedesca contro Duren per la terza e ultima giornata del girone d'andata di Champions.

Superlega, tutti i segreti della Sir armata invincibile

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.