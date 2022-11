Invenzione di Olivieri, il Perugia torna alla vittoria e batte il Genoa 1-0

Foto: Lapresse

Nella ripresa il gol partita dell'attaccante di Castori. Var in azione due volte: prima toglie un rigore al Grifo, poi annulla un gol ai liguri

Il Grifo torna alla vittoria e soprattutto torna a sperare nella salvezza con 7 punti nelle ultime 5 partite. Contro il Genoa davanti a oltre 7.000 spettatori gara molto tattica risolta da un eurogol di Olivieri al 74'. nel primo tempo poche conclusioni da una parte e dall'altra poi l'episodio che ha fatto molto discutere. Al 29' l'arbitro assegna il rigore al Perugia per tocco in area di Coda, ma il Var revoca la decisione di La Penna. Nella ripresa al 55' Gori salva su Portanova e al 65' Di Carmine colpisce il palo ma è in posizione di offa side. Al 74' il gol partita su azione avviata da Kouan, Olivieri in area si libera con il tacco di Dragusin, si gira e pace l'incrocio dove Semper non può arrivare. Esplode il Curi che poi tira un sospiro di sollievo al 92' quando il Var stavolta interviene a favore del Perugia annullando il gol di Srootman per precedente fallo sul portiere Gori. Finisce 1-0.

Bartolomei si fida del Grifo: "La rimonta è possibile, con Castori ce la faremo"

