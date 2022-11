Il memorial Cesarini al campione italiano di ciclocross Samuele Scappini

Il Bici club Spoleto ha assegnato il prestigioso riconoscimento allo Junior del team Fortebraccio

Ciclismo, amicizia e ricordo hanno fatto da leitmotiv, alla cena di fine anno del Bici Club Spoleto “Castellani Impianti”. Un appuntamento conviviale, legato ormai a doppio filo alla location del ristorante “La Macchia”, che ha condensato emozionanti momenti di celebrazione e condivisione, a partire dalla consegna della terza edizione del “Premio Francesco Cesarini”. Il riconoscimento, assegnato alla personalità che più ha dato lustro nel corso dell’anno al pedale umbro, si è tinto stavolta di tricolore grazie a un vincitore dal notevole pedigree come Samuele Scappini. In apertura di serata lo Junior marscianese, in forza al Team Fortebraccio, ha ritirato infatti l’apposita targa con indosso livrea di campione italiano di Ciclocross, conquistata lo scorso gennaio a Variano di Basiliano. Una perla che non racconta tutto però dell’attività di un ragazzo che ha costruito la sua giovane carriera sulla multidisciplina, arrivando a vestire anche la maglia azzurra nei massimi palcoscenici internazionali sia su strada che nel ciclocross. Passato, presente e futuro del ciclismo regionale si sono quindi nuovamente stretti in un unico abbraccio nel nome di Francesco Cesarini, con l’iconico azzurro della nazionale come ulteriore punto di contatto. Sempre su iniziativa del Bici Club è stato infatti donata a Donatella Ministrini e Francesca Cesarini, moglie e figlia del compianto Francesco, una cornice ritraente il campione originario di San Giacomo in azione al mondiale del 1990 di Utsonomiya.

Ampio spazio è stato inoltre riservato ai numerosi componenti della famiglia del Bici Club, protagonisti di un’annata in cui il sodalizio spoletino ha fatto parlare molto di sé in ambito agonistico e non solo. Il presidente Siro Castellani e l’infaticabile team manager Paolo Orazi hanno officiato una rassegna di premiazioni che ha coinvolto gli atleti Ugo Laudati, Raffaele Cavalli e Riccardo Langeli, nonché i rappresentanti degli sponsor Claudio Sabatini (padrone di casa in quanto titolare del ristorante La Macchia), Graziano Luzzi (Teknocar), Paolo Mangano (Eurovei), Paolo Cimbali e Riccardo Loretoni (Edif). A tutti è stato recapitato un omaggio oleario di un altro partner di rango mondiale del team come Costa d’Oro, da sempre in prima fila a sostegno delle tante iniziative targate Bici Club.

Tra queste impossibile non menzionare il “Memorial Francesco Cesarini”, manifestazione entrata nei cuori degli appassionati spoletini e non solo. A tal proposito e stato dedicato un dovuto riconoscimento anche al vetraio Paolo Conti e agli amici dell’UC Foligno, dell’UC Foligno Start e della Pro Loco San Giacomo, nelle figure dei rispettivi presidenti Moreno Petrini, Mauro Angelucci e Giuseppe Gasperini, tra gli artefici dei successi delle prime due edizioni dipanata sul suggestivo circuito del Giro della Rocca. A livello istituzionale da sottolineare infine la presenza di Luciano Bracarda (Presidente del Comitato Provinciale FCI di Perugia) e del vicesindaco con delega allo sport Stefano Lisci, che nel suo intervento ha speso significative parole sul Memorial Cesarini e sulla volontà da parte dell’amministrazione comunale di sostenere la crescita dell’evento.

