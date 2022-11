Gubbio, ci pensa Mbakogu nella ripresa, il San Donato Tavarnelle è domato

Foto: PhotoStudio

Al Barbetti finisce 1-0 e i rossoblù restano secondi a un punto dal vertice

26 novembre 2022 a

a

a

Di corto muso. Non belli ma concreti. Capaci di conquistare 3 punti che fanno classifica e tanto morale. Perché in altri tempi quella contro il San Donato Tavarnelle sarebbe finita in maniera diversa. Stavolta il carattere del Gubbio ha fatto la differenza e non è un caso che ha firmare il gol partita sia stato Gerry Mbakogu (terzo centro stagionale) che ha gridato al mondo la sua rabbia strappandosi di dosso la maglietta e correndo ad abbracciare Braglia. Gubbio sempre secondo dietro la Reggiana.

Gubbio, Braglia punge Arena: "Deve trovare continuità, non può fare una partita bene e una no"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.