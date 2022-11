Perugia, Kouan confermato nel doppio ruolo: mezzala e trequartista

Foto: belfiore

Castori cambierà poco rispetto alla squadra che ha pareggiato a Modena

Il Perugia di Castori mette a punto la preparazione per fare risultato contro il Genoa domenica pomeriggio al Curi. Sono tornati in gruppo Dell’Orco e Strizzolo che dunque sono regolarmente a disposizione per la sfida: unici assenti gli infortunati Matos e Struna. Nell’allenamento odierno lo staff tecnico ha provato l’undici titolare che comunque sarà stretto parente del 3-5-2 visto nell’ultima uscita di Modena. In difesa la novità è il rientro dal primo minuto proprio di Dell’Orco, il centrocampo dovrebbe essere confermato con Kouan nella doppia vesta di mezzala e trequartista, in avanti l’unico ballottaggio fra Melchiorri e Strizzolo per affiancare Di Carmine.

