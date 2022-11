Perugia-Modena 3-0, la Sir Safety Susa conquista la tredicesima vittoria su 13 gare in stagione

24 novembre 2022 a

Nella sfida con la Valsa Group Modena valida per il recupero della quinta giornata di Superlega, la Sir Safety Susa Perugia (nella foto di Benda l'esultanza finale) sfodera una prestazione importante e concreta chiudendo il match in tre set e conquistando la tredicesima vittoria consecutiva stagionale.

Cambia uomini Anastasi, ma la squadra mantiene equilibrio e compattezza. Mvp Herrera, doppia cifra per Leon, Russo e Semeniuk. Domenica 27 novembre trasferta a Cisterna.

TABELLINO

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli 1, Herrera 13, Russo 11, Solé 7, Semeniuk 10, Leon, Colaci (libero), Piccinelli (libero), Ropret. N.E. Plotnytskyi, Rychlicki, Flavio, Cardenas, Mengozzi. All. Anastasi, vice all. Valentini

VALSA GROUP MODENA: Bruno 2, Lagumdzija 10, Ngapeth 7, Rinaldi 7, Stankovic 2, Krick 1, Rossini (libero), Sanguinetti 3, Sala 1. N.E. Bossi, Pope, Marechal, Gollini. All. Giani.

Arbitri: Marco Zavater e Massimiliano Giardini

Parziali set: 25-17, 25-16, 25-20

Note: Spettatori 2.771. Le cifre: PERUGIA: 15 b.s., 4 ace, 53% ric. pos., 28% ric. prf., 57% att., 12 muri. MODENA: 12 b.s., 2 ace, 45% ric. pos., 21% ric. prf., 37% att., 2 muri.

