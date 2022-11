Perugia-Genoa, pronto l'esodo di tifosi liguri al Curi: attese oltre duemila persone

24 novembre 2022 a

a

a

Il maxi esodo dei tifosi genoani per la gara del Curi di Perugia di domenica pomeriggio sarà di quelli da ricordare.

Il settore ospiti è già esaurito (1.125 biglietti) e nella riunione del Gruppo operativo sicurezza in programma nella giornata odierna ha accettato la richiesta avanzata dal club ligure di aumentare la disponibilità dei tagliandi a disposizione dei tifosi genoani, un migliaio da posizionare poi in Tribuna est o in Gradinata.

I supporters al seguito della squadra di Blessin saranno probabilmente oltre duemila. Sarà di grande profilo quindi la cornice di pubblico per il "derby del grifone".

