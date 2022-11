Ternana, infortunio a Donnarumma: lesione muscolare di secondo grado. Rientro per il nuovo anno

24 novembre 2022 a

Tegola Donnarumma. Tra recuperi e calciatori ancora ai box, la notizia è sicuramente l’infortunio occorso all’attaccante della Ternana mercoledì 23 novembre. Donnarumma, infatti, ha riportato una lesione di secondo grado al gemello mediale del polpaccio destro, come scritto nel report quotidiano diramato dalla società di via della Bardesca.

Infortunio che probabilmente, vista l’entità della lesione, terrà Donnarumma lontano dai campi di gioco almeno fino alla sosta natalizia, con la possibilità per i tifosi delle Fere di rivedere l’ultimo vicecapocannoniere di Serie B solo con l’avvento del nuovo anno, quando la stagione riprenderà a metà gennaio.

Tegola in attacco per Lucarelli, dunque, dopo aver passato le due settimane di sosta tra stop e recuperi. L’infortunio di Donnarumma, infatti, cambia magari in parte i piani offensivi della Ternana, con la rotazione nel terminale d’attacco che perde uno dei suoi tre protagonisti.

