La Notte dei Capitani, premi speciali Csi e tanti ospiti

Riconoscimenti al giornalista Cucchi, alla pallavolista Mirka Francia e all'arbitro di volley Saltalippi

"Fatevi un applauso perché da quassù, siete bellissimi!". Si apre con queste parole la Notte dei Capitani: la serata organizzata dal CSI di Perugia e tutta dedicata a uno dei ruoli più affascinanti del panorama sportivo. Parole pronunciate dal palco del Centro Congressi Capitini dove il consigliere Alessandro Rossi, nell’occasione in veste di anchorman, inaugura la prima edizione dell’evento. Sicuramente uno scorcio imponente quello che regala il ‘Capitini’ confermato anche da Roberto Pascucci, presidente provinciale del Centro Sportivo: "Sono particolarmente emozionato questa sera anche se di eventi così, ne abbiamo organizzati molti. Lo sport in questi ultimi due anni ha vissuto momenti duri ma tutta la voglia di ‘tornare in campo’ è nella risposta massiva da parte delle società, per la nuova stagione appena iniziata".

Premiazioni La platea del Centro Congressi è davvero importante, si attendono anche le premiazioni dei vincitori dei campionati primaverili 21/22. Ma non solo: spazio per l’ Associazione Sportiva Viva che dal 2001, promuove lo sport come mezzo di socializzazione e inclusione per ragazzi con abilità differenti a cui viene consegnato il riconoscimento “Campioni nella Vita” dall’atleta e recordman umbro, Marco Fratini. Venti anni di affiliazione invece per l’Atletico Maldossi (basket) e cinquantesimo dalla fondazione per l’Asd Pallavolo Media Umbria di Marsciano: sono gli altri due riconoscimenti e menzioni speciali della serata. Non è mancato il ricordo, a dieci anni dalla sua scomparsa, del compianto presidente arancioblu, Carlo Pula.

Tavola Rotonda E’ stato il momento che ha destato più interesse nell’attenta platea del Centro Congressi: la ‘tavola rotonda’. Ovvero l’occasione per poter riflettere sul ruolo dei capitani nello sport, fulcro della manifestazione fortemente voluta dal Consiglio del CSI di Perugia. Un approfondimento che ha coinvolto ospiti importanti saliti sul palco del Centro Congressi. Coordinato dal giornalista Riccardo Cucchi, il momento clou dell’evento ha visto la partecipazione dell’ ex-pallavolista Mirka Francia e dell’arbitro internazionale Fabrizio Saltalippi. Con loro anche la calciatrice Laura Marconi, Asd Sporting Sant’Enea ed il tecnico degli Orto Boys Andrea Cernicchi, tesserati del Comitato di Perugia. Nessuno dei protagonisti si è risparmiato: sapientemente condotti dall’ex voce di Tutto il Calcio Minuto per Minuto, i protagonisti della tavola rotonda non hanno lesinato opinioni, racconti di esperienze ma anche riflessioni che hanno suscitato enorme interesse nella platea così ricca di sportivi. Un momento pregno di varie testimonianze che ha saputo mettere il giusto accento proprio sul ruolo - quello del capitano- messo al centro della serata. Presenti all’evento anche: Erika Borghesi, consigliere della Provincia di Perugia; Clara Pastorelli, assessore allo sport del Comune di Perugia; Andrea Braconi, assessore allo sport del Comune di Corciano; Domenico Ignozza, presidente del CONI Umbria.

