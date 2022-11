Gubbio, Notari: "Dedico i tre punti con la Lucchese a quei gufi che soffrono quando vinciamo"

Euro Grilli 21 novembre 2022 a

“Dedico la vittoria a quei 4-5 gufi che soffrono quando il Gubbio vince. E stavolta saranno ancora più addolorati perché la nostra vittoria è stata straripante. Abbiano dominato in un lungo e in largo e per larghi tratti della partita abbiamo giocato a una porta sola”.

Il presidente Notari è incontenibile dopo il successo del suo Gubbio in casa della Lucchese con i rossoblù ora di nuovo secondi in classifica.

“Sono soddisfatto perché dopo le sconfitte a Cesena e con la Recanatese la squadra ha giocato alla grande, ha creato tantissimo, è stata assoluta padrona del campo. Ha dato dimostrazione di forza”.

Tatticamente è stata una partita pressoché perfetta.

“Sono d’accordo. Braglia l’ha studiata alla perfezione e fin dai primi minuti abbiamo fatto vedere i sorci verdi agli avversari”.



Che si sono molto arrabbiati per il rigore.

“Non parlo degli arbitri, ma diceva un grande allenatore del passato come Boskov: rigore c’è se arbitro dà”.

Gubbio secondo in classifica.

“Va bene così. Avanti con grande umiltà, con grinta, con determinazione, con carattere e voglia di sacrificarsi. Sono queste le armi per continuare a combattere tutte le partite e contro tutti gli avversari”.

