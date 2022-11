Lucchese-Gubbio 0-2, doppietta di Arena e rossoblù al secondo posto in classifica

R. Min. 20 novembre 2022 a

Sempre un po' di più, Arena ti dà. Parafrasando un celebre spot di qualche anno fa, si può riassumere così il colpaccio del Gubbio in casa della Lucchese. I toscani, che giusto una settimana fa avevano sbancato il campo del Siena, si sono dovuti arrendere all'intraprendenza dei rossoblù e soprattutto di Arena, autore di una doppietta decisiva al Porta Elisa.

La squadra di Braglia archivia nel modo migliore le due sconfitte consecutive, tre se si aggiunge quella in Coppa Italia a Padova, balzando in un colpo solo al secondo posto in classifica, a -1 dalla capolista Reggiana. A Lucca decisivo, appunto, Alessandro Arena: prima il fantasista realizza dal dischetto al minuto 11.

Poi nella ripresa chiude la contesa realizzando il sesto centro personale. Lucchese in dieci dal 30' per l'espulsione di Tiritiello. Nel finale invece rosso per Corsinelli, che salterà quindi il prossimo match. Domenica 27 novembre per il Gubbio impegno al Barbetti contro il San Donato Tavarnelle, che ha fermato l'Entella sull'1-1.

