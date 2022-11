Mondiali 2022, il Qatar battuto nella partita d'esordio. L'Ecuador vince 2-0

20 novembre 2022 a

La prima partita dei Mondiali di calcio 2022 è terminata con la vittoria dell'Ecuador sui padroni di casa del Qatar. Gara a senso unico e terminata all'inglese: 0-2. I sudamericani hanno sempre comandato il gioco e non sono mai stati messi in difficoltà dal Qatar. Entrambi i gol sono stati messi a segno da Valencia nel primo tempo: al 16' (rigore) e al 31'. Spazzati via, quindi, tutti i sospetti che erano stati alimentati alla vigilia del match, quando un giornalista britannico-bahreinita ha twittato che il Qatar aveva offerto soldi ai sudamericani in cambio della vittoria. Al termine della gara i giocatori dell'Ecuador si sono inginocchiati in circolo e hanno alzato le braccia verso il cielo.

