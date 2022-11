Superlega, nessuno può fermare la Sir Susa: Trento battuto 3-1

Foto: Benda

Vittoria numero 12 da inizio stagione, è fuga in campionato: +8 sull'Itas seconda

Luca Mercadini 20 novembre 2022 a

E arriva la vittoria numero 12 della stagione in altrettante gare. Otto su otto in Superlega dove neanche Trento seconda forza del campionato in questo momento riesce a tenere botta. La resistenza dell'Itas dura un set poi Perugia dilaga e chiude la contesa sul 3-1 portandosi a +8 in classifica (e con una gara in meno) proprio sui dolomitici. Pronti via: starting seven senza sorprese in casa Perugia. Leon in campo dal 1', Flavio fa coppia con Russo al centro, il grande ex Giannelli in regia, Rychlicki opposto, Colaci a comandare la seconda linea e Semeniuk in posto quattro. Nessuna sorpresa nemmeno tra le file trentine. Lorenzetti conferma Kaziyski opposto, Sbertoli al palleggio, Michieletto e Lavia schiacciatori, la coppia serba Podrascanin-Lisinac al centro.

Primo set di grande equilibrio con Giannelli che sceglie di giocare al centro dove Flavio si fa trovare sempre pronto. Il primo break è di Perugia (12-9) grazie a un ace di Leon che fa seguito a un bel diagonale di Semeniuk che parte bene. Una free ball di Flavio fa prendere il largo alla Sir (15-11). Il servizio di Kaziyski riporta Trento in partita (15-14), ma ancora Flavio e Rychlicki firmano il nuovo allungo di Perugia (18-14). Finita? Macchè, Lavia va in battuta e, prima firma la parità, e subito dopo il sorpasso in attacco (18-19) che conduce alla vittoria del primo set nonostante il recupero fino al 22-22 firmato da un muro di Russo. Finisce 22-25 dopo un ace di Michielettoche regala a Trento il punto numero 24.

La Sir Susa si riscatta nel secondo parziale dove prende subito un buon vantaggio (12-7) che conserva fino alla fine (25-19). Nel mezzo una serie decisiva di Leon fino al muro del 24esimo punto. A chiudere il game ci pensa Russo in primo tempo. Il terzo set vede il buon avvio della Sir (6-3) poi recuperata da un ace dell'ex Podrascanin (6-6) preludio al sorpasso Itas (11-9). Ma Perugia c'è e Flavio e Leon riportano i bianconeri sopra (13-11). Il muro a tre vuol dire allungo incrementato poi da Rychlicki (15-11). Semeniuk dai nove metri firma il 21-18. Doppio punto di Leon (24-22) che però ha una ricezione difficile (24-24). Ai vantaggi ci pensa Flavio con due punti di fila: 27-25. Senza storia il quarto set dominato in lungo e in largo dalla Sir. Finisce 25-13 con il sigillo di Russo in primo tempo. Nessuno in questo momento può fermare la Sir.

