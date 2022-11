Sir, parata di stelle contro l'Itas Trentino. Anastasi: "Sarà gara diversa rispetto alla Supercoppa"

19 novembre 2022 a

Aria di grande sfida a Pian di Massiano. Torna a calcare il taraflex della Superlega la Sir Safety Susa Perugia che ospita domenica 20 novembre, per l’ottava giornata di campionato, l’Itas Trentino nel big match di giornata. Fischio d’inizio al PalaBarton, con diretta tv su Raisport e diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv, alle ore 16.30.

“Sarà una partita differente da quella giocata in Supercoppa”, sentenzia il tecnico perugino Andrea Anastasi. “Sarà complicata per entrambe perché entrambe veniamo da una trasferta di Champions e Trento avrà anche un ulteriore viaggio per venire qui a Perugia. Come ci stiamo preparando? Faccio una considerazione. In mezzo a tante partite ravvicinate è importante il recupero psicofisico dei ragazzi. Venerdì abbiamo fatto lavoro fisico, fondamentale per avere benzina per andare avanti, e un po’ di ricezione che mi interessava".

"In merito alla sfida con Trento - ha proseguito Anastasi - penso che domenica al PalaBarton sarà un grande spettacolo. Mi interessa che i ragazzi siano attenti, concentrati e motivati, dovremo metterci tutte le energie che abbiamo e giocare bene se vogliamo portare a casa la vittoria".

