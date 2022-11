Calcio, Qatar 2022: da Blatter a Platini, la "brutta fine di chi votò l'assegnazione del Mondiale

19 novembre 2022 a

Il Mondiale di calcio più controverso della storia del calcio parte domenica 20 novembre. Aumentano esponenzialmente le polemiche per un torneo invernale, Qatar 2022, che si gioca in un Paese che ha diversi problemi di rispetto dei diritti umani.

Se Blatter qualche giorno fa aveva dichiarato esplicitamente che l’assegnazione fu un «errore», quella assegnazione fu votata e approvata.

Il Guardian ha pubblicato un elenco che chiarisce il contesto in cui è maturata quella decisione: che fine hanno fatto, nome per nome, carica per carica, quelli che quel giorno hanno partecipato alla votazione.

Sepp Blatter Allora presidente della Fifa, supervisore del processo di assegnazione. Ora bandito dal calcio.

Julio Grondona Morto nel 2014, accusato dai colleghi di corruzione nel processo contro la Fifa negli Usa.

Michel Platini Allora presidente Uefa. Ha appena scontato una squalifica di quattro anni.

Issa Hayatou Ex membro della Fifa. Ora accusato in parlamento di aver accettato 1,5 milioni di dollari dal Qatar in cambio del suo voto. Accusato anche poco prima del voto di aver accettato tangenti per contratti televisivi. Nega fermamente entrambe le accuse. A febbraio ha avuto un anno di squalifica ribaltato presso il tribunale arbitrale per lo sport (Tas) per «prove insufficienti».

Franz Beckenbauer Ex Fifa. Indagato nel 2016 per frode e riciclaggio di denaro nell’ambito del Mondiale 2006 in Germania. L’indagine si è conclusa senza verdetto nel 2020 per scadenza dei termini di prescrizione. Nega qualsiasi illecito.

Rafael Salguero Ex Fifa. Il guatemalteco si è dichiarato colpevole di molteplici accuse di corruzione nel 2016 e ha trascorso tre anni agli arresti domiciliari.

Vitaly Mutko Ex Fifa. Accusato dalla Wada di supervisionare il programma russo di doping sponsorizzato dallo Stato. Bandito a vita dagli sport olimpici.

Geoff Thompson Ex membro della Fifa, a capo dell’offerta della Coppa del Mondo inglese. Ora non più nel calcio.

Marios Lefkaritis Oggetto di un’indagine del Sunday Times per verificare se il fondo sovrano del Qatar avesse pagato 27 milioni di sterline per una striscia di terra della sua famiglia. Il cipriota ha negato fermamente qualsiasi illecito. È ancora alla Fifa.

Jacques Anouma Ex Fifa. Accusato nel parlamento del Regno Unito di aver accettato una tangente di 1,5 milioni di dollari per votare per il Qatar. L’ivoriano ha negato le accuse. Ha perso il suo posto nella Fifa.

Junji Ogura. Ex membro della Fifa in pensione. Nel 2015 ha negato che alti funzionari del calcio giapponese abbiano pagato 1,5 milioni di dollari alle federazioni sudamericane in cambio del sostegno giapponese al Mondiale 2002 in Corea del Sud. <CF1403>

Senes Erzik Ex Fifa in pensione.

Hany Abo Rida L’egiziano è ancora un membro Fifa.

Amos Adamu Bandito dall’amministrazione calcistica per tre anni per aver violato le regole sulla corruzione, accuse fatte per la prima volta sul Sunday Times prima del voto. Il nigeriano è stato bandito per altri due anni dal 2017 per violazione dell’etica Fifa.

Reynald Temarii Il capo della FA di Tahiti è stato bandito dal calcio per otto anni per aver preso soldi da Bin Hammam prima del voto per pagare le spese legali di un altro caso disciplinare della Coppa del Mondo Fifa.

Jérôme Valcke Allora segretario generale Fifa. Licenziato nel 2016 e bandito dal calcio per 10 anni dalla Fifa. Condannato a 11 mesi di reclusione con sospensione della pena per accuse di corruzione dalla corte d’appello svizzera.

Rafael Esquivel Membro di Conmebol, presidente della Federcalcio venezuelana. Arrestato nell’ambito delle indagini del 2015. Bandito dal calcio. Si è dichiarato colpevole negli Stati Uniti di sette capi di imputazione per cospirazione, racket, cospirazione per frode telematica e cospirazione per riciclaggio di denaro.

Eugenio Figueredo Vicepresidente di Conmebol. Arrestato nell’ambito delle indagini del 2015. L’uruguaiano è stato bandito dal calcio per aver accettato tangenti in relazione agli accordi commerciali per i tornei sudamericani.

Alfredo Hawit Ufficiale Concacaf. Arrestato nell’ambito dell’indagine svizzera del 2015. È stato bandito dal calcio a vita.

Harold Mayne-Nicholls A capo della valutazione per i Mondiali 2018 e 2022. Ora bandito dal calcio per sette anni dal comitato etico della Fifa per le richieste che ha fatto a un’organizzazione collegata al team di candidatura del Qatar per conto dei membri della sua famiglia e degli atleti cileni. Il divieto è stato ridotto a tre anni in appello alla Fifa, poi a due anni da Tas. Erano presenti alla votazione: Vladimir Putin, Boris Johnson, Roman Abramovich, David Cameron e David Beckham.

