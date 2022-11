Calcio, mondiali in Qatar: squadre, date, orari, gironi e partite. La guida

19 novembre 2022 a

Conto alla rovescia, domani - domenica 20 novembre - scatta il Mondiale in Qatar, il primo in inverno della storia del calcio ma anche il primo in Medio Oriente. Non c'è l'Italia (come in Russia nel 2018) ma tanti campionissimi che si sfidano per il trofeo: da Lionel Messi a Neymar passando a Cristiano Ronaldo, tutti e tre all'ultima chance di alzare al cielo la prestigiosa coppa che li renderebbe immortali, ma anche i più giovani Kevin De Bruyne, Kilian Mbappé e i bomber Karim Benzema e Robert Lewandoski. La finale dell'ultimo Mondiale a 32 squadre (dalla prossima edizione saranno in 48) è in calendario domenica 18 dicembre. Per i bookmaker la nazionale favorita è quella del Brasile (data 5) insieme all'Argentina (a 6,5) e ai campioni in carica della Francia (a 6,5). Più indietro Inghilterra (8) e Spagna (8). Più defilate Germania (10), Belgio (14), Olanda (14) e Portogallo (15), mentre i vicecampioni in carica della Croazia sono dati a 50.

Il Mondiale comincia domani alle 17 italiane con la gara d’apertura Qatar-Ecuador, preceduta dalla cerimonia inaugurale della manifestazione in programma alle 15. La fase a gironi prosegue dal giorno successivo, con partite tutti i giorni fino a venerdì 2 dicembre. Gli ottavi di finale sono programmati dal 3 al 6 dicembre (due partite al giorno), i quarti il 9 e il 10 (due partite al giorno), le semifinali il 13 e il 14, la finale per il terzo posto il 17 e la finalissima il 18. Sono quattro gli slot orari individuati dagli organizzatori. Le partite delle prime due giornate di ogni girone si giocheranno alle 11, alle 14, alle 17 e alle 20 (orari italiani), mentre quelle dell’ultima giornata (dal 29 novembre al 2 dicembre) si giocheranno alle 16 e alle 20 italiane, con le partite delle squadre dello stesso girone programmate in contemporanea. E le 16 e le 20 saranno gli orari anche delle gare della fase a eliminazione diretta, con la finale in programma alle 16 di domenica 18 dicembre.

I gironi del Mondiale . Gruppo A: Qatar, Ecuador, Senegal, Olanda. Gruppo B: Inghilterra, Usa, Iran, Galles. Gruppo C: Argentina, Arabia Saudita, Messico, Polonia. Gruppo D: Francia, Australia, Danimarca e Tunisia. Gruppo E: Spagna, Costa Rica, Germania e Giappone. Gruppo F: Belgio, Canada, Marocco e Croazia. Gruppo G: Brasile, Serbia, Svizzera e Camerun. Gruppo H: Portogallo, Ghana, Uruguay e Corea del Sud. Per il calendario completo delle partite clicca qui .

