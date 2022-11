Mondiali 2022, sarà l'italiano Orsato ad arbitrare la gara iniziale Qatar-Ecuador

18 novembre 2022 a

a

a

L'Italia non parteciperà, come sanno tutti, al Mondiale 2022 di calcio. Gli azzurri non hanno centrato la qualificazione alla competizione iridata. E' storia vecchia. La novità in versione tricolore dei campionati che stanno per aprirsi in Qatar, invece, è che ad arbitrare la gara iniziale tra Qatar ed Ecuador, sarà un fischietto italiano. E' stato infatti designato Daniele Orsato. La partita si disputerà a Doha all'Al Bayt Stadium alle ore 17 di domenica 20 novembre.

Fiorello contro i mondiali in Qatar: "Calpestano i diritti umani e la Rai spende 200 milioni" | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.