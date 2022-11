Ternana, Bandecchi sul Liberati: "Sto pensando a una nuova curva dietro la porta"

18 novembre 2022 a

Una nuova curva dietro la porta, per far sentire un sostegno ancora più forte alla Ternana. Questa l'idea lanciata dal presidente Stefano Bandecchi, intervenuto durante la trasmissione Lente, a Umbria Tv. Il numero uno rossoverde è tornato a considerare l'ipotesi, entrando poi nel dettaglio.

Secondo Bandecchi la nuova curva potrebbe essere una struttura in tubi, da poter eventualmente smontare in seguito. Anche se, in ogni modo, avrebbe un costo notevole.

“Spenderei sui due milioni di euro - ha sottolineato - vista anche la proposta che mi è arrivata dal Centro coordinamento Ternana club". E ancora: "La Ternana in Serie A non ci andrà - ha affermato forse con un pizzico di scaramanzia -. Ma nel caso, ci vorrebbero 4 milioni per adeguare il Liberati e dovrebbe metterli il Comune. Li dovrò mettere io. Sempre che, poi, il Comune ci faccia fare gli interventi. E’ comunale, lo stadio". Da qui è tornato a provocare chiamando in causa i rivali del Perugia: "A Santopadre chiedo se mi vende il 10% dello stadio di Perugia, così, nel caso, un domani verremmo a giocare lì".

