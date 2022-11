Perugia, lesione muscolare per Struna: fuori almeno un mese

17 novembre 2022 a

Neanche il tempo di esordire in biancorosso nella trasferta di Modena, che Struna deve fermarsi. Forse per più di un mese. Il difensore “è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici a cura del Dr. Giovanni Rosi presso il Centro Diagnostico Corciano della Casa di Cura Liotti che hanno evidenziato una lesione muscolare a carico del bicipite femorale della coscia destra.

Il calciatore - si legge sul sito del Perugia - verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti nei prossimi giorni per definire il programma di recupero”.

Alla doppia sessione di giovedì 17 novembre non hanno partecipato anche Dell’Orco che “ha svolto cure fisioterapiche e lavoro in palestra”, Matos che prosegue nel programma di recupero e Curado e Beghetto, out causa influenza. Nella mattinata, assente anche Luperini che ha lavorato a parte.

