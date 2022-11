Ibrahimovic lancia la sfida: "Il Napoli per ora sta facendo meglio, ma crediamo nello scudetto. La Champions? Ce la giochiamo"

17 novembre 2022 a

Ibrahimovic non molla mai. Figuriamoci se veste la maglia di una squadra che la stagione precedente ha vinto lo scudetto. E così lancia per l'ennesima voglia l'urlo di battaglia del Milan. "Ho tanta voglia di tornare. Sto bene, sto meglio. Questo campionato è un po' differente, spero di esserci nella seconda parte. La squadra sta facendo bene, è cresciuta tanto da quando sono arrivato". Ovviamente ammette che pur se i rossoneri stanno facendo bene "il Napoli sta facendo meglio. Però la seconda parte è più importante della prima. Se crediamo ancora allo scudetto? Perché non dovremmo crederci? Ci crediamo sempre". Parole pronunciate ai microfoni di Sky Sport a margine della cerimonia dei Globe Soccer Awards a Dubai. "La Champions è sempre difficile - ha aggiunto lo svedese in merito al confronto degli ottavi contro il Tottenham - La partita è aperta, secondo me non c'è una favorita, bisogna star bene in quel momento". A proposito di Maldini e Massara, Ibra ha detto che "stanno facendo un gran lavoro, grazie a loro il Milan sta ottenendo questi successi. Stiamo facendo tutti un grande lavoro, ognuno con la sua responsabilità".

