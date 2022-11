Mariani pronto all'esordio in Formula 4 con il team Force Racing

Sabato al Fabiani la presentazione del giovane pilota e della monoposto che guiderà

Lorenzo Mariani, classe 1999, figlio di Fabio anche lui pilota automobilistico, accende i motori ed è pronto per l’esordio nell’automobilismo dei grandi a partire dal prossimo anno. Per il debutto nella scena del motorsport a quattro ruote, il pilota eugubino ha scelto la monoposto “regina” tra le auto a ruote scoperte e insuperabile trampolino di lancio verso le categorie maggiori. Guiderà infatti la Tatuus T014 di Formula 4 motorizzata con un propulsore 4 cilindri Abarth turbo da 1400cc e 160 cavalli. L’obiettivo è puntare al campionato 2023 di Formula X, serie nazionale riconosciuta dall’Aci e riservata appunto alle monoposto che si disputa in una serie di appuntamenti a doppia gara sui più importanti circuiti italiani ed europei, fra i quali quest’anno Misano, Monza, Mugello e Vallelunga, con la copertura di dirette tv e streaming. La monoposto di Mariani sarà gestita dal team Force Racing capitanato da Angelo Simeone, squadra basata a Pisa che presto vedrà sorgere una sede operativa proprio a Gubbio. Il progetto di esordire nell’automobilismo per Lorenzo ha preso il via alla luce dei riscontri cronometrici di due prove effettuate nei mesi scorsi sul circuito di Magione e su quello di Cremona al volante di una F.Renault 2.0. Sabato 19 al ristorante Fabiani a Gubbio alle 17.30 è in programma la presentazione di pilota, stagione e monoposto nelle sale del locale, dove durante l’evento sarà simbolicamente svelata anche la vettura.

