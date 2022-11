Perugia, problema muscolare per Struna: è in dubbio per la gara contro il Genoa

17 novembre 2022 a

Con la sfida al Genoa ancora lontana, il Perugia approfitta della sosta per accrescere la condizione fisica dei grifoni. La seduta di mercoledì 16 novembre è stata incentrata totalmente sull’aspetto fisico-atletico.

Dell’Orco e compagni hanno lavorato in palestra per poi svolgere una serie di allungamenti all’interno del Curi. Contro i liguri (si torna in campo domenica 27 novembre), oltre a Matos che proverà a rientrare ai primi di dicembre, potrebbe non esserci Aljaž Struna.

Il difensore, tornato in campo a Modena dopo più di un anno in cui non aveva fatto partite ufficiali, ha un problema di natura muscolare. Gli esami cui si sottoporrà giovedì 17 novembre faranno chiarezza sulle sue condizioni. In difesa e visti anche il reintegro di Angella e Rosi, c’è comunque abbondanza.

