A1 femminile, Bartoccini Fortinfissi-Bergamo 0-3, brutta sconfitta per Perugia

Foto: Testa

Sconfitta inattesa per le ragazze di coach Bertini

17 novembre 2022 a

a

a





La Bartoccini-Fortinfissi Perugia cede 0-3 (21-25 22-25 13-25 i parziali), contro una Volley Bergamo 1991 inesorabile e trainata dalle giocate di Da Silva. Nel post gara il commento della centrale di Bergamo Federica Stufi lascia comprendere tutta la soddisfazione per il bel risultato. "Siamo contente di questa prestazione perché sapevamo di venire a casa loro, era importante non farle entusiasmare perché quando succede diventa molto più complicato giocare contro di loro. Siamo state brave dopo gli errori a recuperare ed a stare su ogni palla, noi cercavamo questi punti quindi sono molto contenta". Di tutt'altro umore Alexandra Lazic. "Ovviamente siamo molto dispiaciute per come abbiamo giocato, tutte ci aspettavamo una prestazione migliore da parte nostra, abbiamo molti episodi su cui dobbiamo lavorare per migliorare, a breve affronteremo Cuneo e quindi dobbiamo lasciarci indietro il passato ed andare avanti concentrando tutte le energie sulla prossima gara perché sarà una trasferta dura, ma avremo la possibilità di giocarcela, dobbiamo ricaricare le batterie il più possibile e riconcentrarci subito sul nostro lavoro".

Champions, la Sir Sicoma Monini ad Ankara a caccia della vittoria numero 11

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.