Champions, la Sir Sicoma Monini non fa sconti e vince anche ad Ankara: 1-3

Perugia perde il primo set , soffre, poi si riorganizza e vince l'11esima gara della stagione

16 novembre 2022 a

La Sir in versione Sicoma Monini non fa sconti. Ad Ankara in Champions soffre ma alla fine vince l'11esima partita da inizio stagione, la seconda di fila nella Pool E della competizione europea. Anastasi continua con le sue rotazioni e in Turchia parte con Piccinelli libero, Plotnytskyi preferito a Semeniuk e la coppia Solè-Flavio al centro. Ma soprattutto c'è Leon in posto 4 che torna in campo e tra i titolari dopo la rovinosa caduta di Cagliari nel tie break di Supercoppa.

Perugia parte forte poi si inceppa e sull'11-17 in suo favore si fa rimontare fino a consegnare il set allo Ziraat (26-24). Si combatte punto a punto anche nel secondo parziale poi Perugia prevale (25-22). I turchi perdono un po' di mordente nel terzo game (25-20) salvo riprendere fiducia nel quarto e ultimo set quando i Block Devils, però, chiudono i giochi (25-23).

