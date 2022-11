Padova-Gubbio 1-0, decisivo Monaco al 90': rossoblù eliminati dalla Coppa Italia

16 novembre 2022 a

Un gol di Monaco al 90' ha consentito al Padova di battere il Gubbio e qualificarsi così per i quarti di finale di Coppa Italia di Serie C. Per la squadra di Braglia una beffa arrivata così allo scadere ma che non sposta nulla sul prosieguo della stagione.

Ora infatti testa al campionato, dove i rossoblù sono reduci da due sconfitte di fila con Cesena e Recanatese e domenica 20 novembre sono attesi dalla difficile trasferta di Lucca.

Per il Gubbio è l'occasione di restare agganciati alla vetta, distante appena due punti e occupata dal tandem Cesena ed Entella, quest'ultime reduci dal pari nello scontro diretto di lunedì.

