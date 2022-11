Emi Gubbio, vittoria a Terni e primato in serie D

La squadra di Martina al comando della classifica in solitaria

Luca Mercadini 16 novembre 2022 a

a

a

Vittoria al Pala Di Vittorio e primato solitario per l'Emi Basket Gubbio. Il big match del campionato di serie D ha emesso il suo verdetto. La squadra biancazzurra allenata da Martina gode di ottima salute e prova l’allungo in classifica dopo il blitz di Terni contro la Virtus. Capitan Fiorucci e compagni sono sempre stati avanti nel punteggio, ma i padroni di casa con grande orgoglio sono sempre rimasti attaccati alla partita, ribattendo colpo su colpo. L’inizio del match è nel segno di Cesari, bravo a farsi trovare pronto sugli scarichi degli esterni. Ma la difesa sui pick and roll di Trastulli è un problema e la Virtus riduce subito lo svantaggio (13-16) alla fine del primo quarto.

Staccini premiato come miglior allenatore di serie A2 femminile

Gubbio allunga ancora all’intervallo. C’è però poca poca reattività a rimbalzo e sulle palle vaganti e per questo i biancazzurri non riescono a dare la spallata decisiva al match. Alla ripresa Agliani e Pagliari iniziano a far male, mentre lo spauracchio Trastulli viene tenuto a bada da un Wurm rapido e attento in difesa e sempre punto di riferimento in attacco. Un canestro importantissimo di Paffi e il dominio a rimbalzo di Olalekan nel quarto parziale chiudono l’incontro permettendo ai ragazzi di coach Martina di espugnare Terni e issarsi al comando della classifica. In solitaria. E forse pure contro ogni pronostico della vigilia.

Lo spoletino Alessandro Cappelletti trascina Verona al debutto in campionato con 17 punti

COSI’ IN CAMPO VIRTUS TERNI-EMI BASKET GUBBIO 65 - 70 (13-16, 8-12, 23-24, 21-18). VIRTUS TERNI: Magni ne, Zauli 0, Grilli 0, Picchiarati 0, Trastulli 16, Agliani 8, Passari 7, Leoni ne, Pagliari 19, Cardoni 15, Bartola ne, Finetti 0. All. Sampalmieri. EMI BASKET GUBBIO: Cecchini ne, Bossi 2, Wurm 16, Venturi 3, Fiorucci 3, Olalekan 12, Sannipoli 5, Paffi 4, Fortunato 8, Pettinacci 5, Cesari 12, Pierotti ne. All. Martina. ]Arbitri: Pepponi-Pepe.

Terni-Cannara, sbaglia il tiro e poi scrive su Fb: "Felice della sconfitta, chi ha segnato il canestro da metà campo ha perso il papà di recente"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.