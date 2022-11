Ternana, Falletti vuole tornare al top: "Lucarelli sa che dietro le punte do il meglio"

Michele Fratto 16 novembre 2022 a

Un cuore di Falletti. In un post su Instagram, dopo la sfida con il Brescia, il fantasista della Ternana ha esternato tutte le sue difficoltà del momento. Non una prassi sfruttata da molti calciatori, ma Falletti con la solita sincerità che lo ha sempre contraddistinto ha voluto condividere con i tifosi le proprie sensazioni, affermando di poter dare molto di più e, partita dopo partita, di poter tornare a essere il “folletto” che trascinava la Ternana a suon di giocate.

Cesar, non è da tutti esternare i propri sentimenti sui social, cosa ti ha portato a scrivere quel post?

“L’ho fatto perché sentivo di dover dare spiegazione ai tifosi e di dovermi sfogare. Volevo far capire a tutti che sono lontano dal cento per cento ma che, con lavoro e sacrificio, sono pronto partita dopo partita a rientrare al massimo”.



Qual è l’aspetto che senti ancora lontano?

“Sicuramente la continuità di partite. Sono sempre a disposizione delle richieste del mister ma lui sa che dietro alle punte posso dare il meglio di me. Il mister mi concede ampia libertà in campo e sono pronto a dare tutto in mezzo al campo insieme ai miei compagni”.

Sono arrivati tre zero a zero consecutivi, come sta la squadra?

“La squadra sta bene. Arriviamo alla pausa da quinti in classifica e gli avversari iniziano a scendere in campo contro di noi un po’ più accorte”.

Per questo non sono arrivati gol nelle ultime tre uscite?

“Anche questo può essere un aspetto da non sottovalutare. Alcune squadre nell’ultimo periodo contro di noi si sono messe tutte in difesa giocando solo di rimessa. Contro il Brescia abbiamo provato ad aprire la loro difesa ma a volte è risultato difficile. Ora iniziano a rispettarci conoscendo il nostro potenziale. Però noi sappiamo di essere forti e ci faremo trovare al meglio dopo la sosta”.



Eppure contro il Brescia sei andato vicino al gol, cosa hai pensato in quel momento?

“È un periodo che gira così, anche il portiere sulla conclusione di Cassata ha fatto un miracolo. Ma conosciamo il nostro valore e sappiamo che questo periodo passerà”.

Ecco, magari la sosta è arrivata al momento giusto?

“Sì, ci darà la tranquillità necessaria per lavorare e limare meglio tutti quei piccoli dettagli che fanno la differenza”.

Tante dimostrazioni d’affetto sotto al post anche da parte dei tuoi compagni, un bel gesto?

“Un aspetto importante della nostra forza è il gruppo. Stiamo sempre vicini l’un l’altro soprattutto nei momenti di difficoltà, sapendo che solo insieme possiamo esprimerci al meglio”.

Tra poco inizieranno i Mondiali, li seguirai tifando Uruguay? “Speriamo bene. Certo, ci sono formazioni di un livello assoluto, però l’Uruguay negli anni ha sempre dimostrato di poter tirar fuori delle grandi Nazionali”.

