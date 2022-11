Perugia, Curado: "Ora più compatti come vuole Castori. Angella e Rosi? Abbiamo bisogno di loro"

16 novembre 2022 a

a

a

“C’è amaro in bocca per il pareggio di Modena perché potevamo vincere, ma continuiamo a crescere e questo è positivo”. Marcos Curado ha parlato del momento del Perugia, lunedì sera, a Fuori Campo su Umbria Tv.

Modena-Perugia 1-1, Tremolada replica a Di Carmine

“Contro Frosinone e Modena si è visto un altro Grifo, siamo stati più compatti ma stiamo mancando negli episodi sia in attacco che in difesa. Non so se è un discorso di concentrazione o di furbizia. Il mister ha vinto tanto giocando in questo modo e quindi bisogna essere più bravi ad interpretare le sue idee".

Perugia a Modena, Castori sente l'importanza della gara: "Vogliamo il risultato a tutti i costi"

"In queste ultime due partite si sta vedendo la compattezza che vuole Castori. Angella e Rosi? Siamo contenti siano rientrati, abbiamo bisogno di loro”.

Perugia, l'ex Bagni indica i due uomini salvezza: "Castori e Di Carmine le persone giuste per risalire"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.