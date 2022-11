Europei 2023 a Perugia con l'Italia campione del mondo

Il PalaBarton dovrebbe ospitare un girone con gli azzurri di De Giorgi

Ieri un video della Cev (Confederazione europea volley) annunciava gli Europei in Italia con tappa a Perugia. Annuncio che anticipa i sorteggi dei gironi in programma oggi. Come noto il capoluogo umbro ospiterà una Pool al PalaBarton probabilmente proprio con l’Italia campione d’Europa e del Mondo in carica. L’ufficialità ci sarà solo dopo il sopralluogo Cev in programma tra febbraio e marzo 2023 perché i requisiti per ospitare la kermesse parlano di palazzetto a 5.000 posti con impianto di aria condizionata. I lavori di adeguamento sono iniziati e dovrebbero terminare in tempo utile considerato che la manifestazione si disputerà tra il 28 agosto e il 16 settembre del prossimo anno. Le altre sedi italiane individuate sono Roma, Firenze, Bologna, Bari e Ancona. L’Europeo è itinerante tra Italia, Istraele, Bulgaria e Macedonia.

