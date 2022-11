Tegola sulla Ternana: Iannarilli positivo al Covid, lesione all'adduttore per Di Tacchio

Foto: Stefano Principi

Due punti fermi della squadra di Lucarelli ai box, la sosta arriva al momento giusto

15 novembre 2022 a

a

a

La sosta del campionato di serie B, in casa Ternana, mai come questa volta capita al momento giusto. Nel pomeriggio di oggi, martedì 15 novembre, sono infatti ripresi gli allenamenti dei rossoverdi e ai box, oltre al difensore centrale Marco Capuano (in fase di riabilitazione post-operatoria), si è aggiunto anche il portiere Antony Iannarilli che è stato posto in isolamento perchè risultato positivo al tampone Covid.

Fere, Bandecchi: "Poco pubblico al Liberati, il calcio a Terni non interessa tranne la partita con il Perugia"

Hanno invece svolto lavoro personalizzato Krapikas, Coulibaly, Corrado, Palumbo, Cassata e Bogdan (suddivisi tra campo e piscina). L’altra novità di giornata è l’esito dell’infortunio del mediano Francesco Di Tacchio, infortunatosi nella gara contro il Brescia: il centrocampista ha riportato una lesione di basso grado all’adduttore della coscia sinistra e si sta sottoponendo alle terapie del caso.

Ternana-Brescia 0-0, ancora un pari a reti bianche per Lucarelli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.