Champions, la Sir Sicoma Monini ad Ankara a caccia della vittoria numero 11

È atterrata in tarda mattinata in Turchia la Sir Sicoma Monini Perugia. Tutto pronto per la seconda giornata della Pool E di Champions League con i Block Devils attesi domani dalla sfida con i padroni di casa dello Ziraat Bank Ankara. Sempre domani pomeriggio in campo in Slovenia le altre due protagoniste del girone Ach Volley Lubiana e Powervolleys Duren. Oggi pomeriggio e domattina i bianconeri saggeranno taraflex e luci della TVF SC Baskent Sports Hall, l’impianto di gioco turco, domani pomeriggio invece alle ore 18:00 italiane (le ore 20:00 in Turchia) fischio d’inizio del match.

Dopo la vittoria casalinga nella prima giornata con Lubiana, Anastasi ed i suoi ragazzi cercano la posta piena anche ad Ankara, tre punti che sarebbero già un tassello importante nella corsa al primo posto del girone che dà accesso diretto ai quarti di finale della competizione. Ankara invece deve cercare di rialzarsi subito dopo la sconfitta piena nel primo turno a Duren se vuole coltivare speranze di vetta.

