Ciclocross, Proietti Gagliardoni vince a Ovindoli e prenota la vittoria al Giro d'Italia

L'Allievo dell'Uc Foligno in grande forma, bene anche Serangeli giunto terzo

15 novembre 2022 a

Mattia Proietti Gagliardoni sempre più padrone del Giro d’Italia Ciclocross. L’Allievo di II anno in forza all’UC Foligno si è imposto anche nella 5^ e penultima tappa dalla rassegna rosa, in scena a Ovindoli domenica 13 novembre, piazzando un colpo quasi da ko in chiave classifica generale. Il dominio del classe 2007 assisano si è quindi esteso anche agli altipiani abruzzesi, teatro di una prova dal tracciato oltremodo esigente, soprattutto sotto il profilo altimetrico. Nonostante il freddo pungente, inevitabile vista la quota di oltre 1300 m della sede di gara, il talento nerazzurro ha impiegato davvero poche pedalate per portare a pieni giri il suo motore. Dopo una partenza aggressiva l’affondo decisivo si è consumato infatti nel 3° dei 5 giri complessivi in programma, quando Proietti Gagliardoni è andato a seminare il suo immancabile rivale Riccardo Da Rios (SS Sanfiorese), l’unico alla vigilia ancora in grado di contendergli la maglia rosa.

Il leader della generale ha quindi amministrato senza sbavature per tutta la seconda metà di corsa, mettendo così in ghiaccio il 3° dei suoi sigilli personali, tra l’altro consecutivi, in questa edizione del massimo circuito nazionale di specialità. Una gioia che ha fatto il paio con quella dell’ennesimo podio stagionale condiviso con il compagno Giacomo Serangeli, magistrale nel prendersi il 3° posto di giornata con un chirurgico sorpasso all’ultima curva ai danni di Emanuele Ferruzzi (AC Fosco Bessi Calenzano). Tecnica e mentalità hanno quindi contraddistinto questo ulteriore saggio dei “Gemelli del Cross” dell’UC Foligno, che a Ovindoli è stata protagonista grazie anche alla 10° piazza conquistata da Lorenzo Scocciolini, sempre più sul pezzo di weekend in weekend, tra gli Allievi di I anno.

A una sola manche dal termine della manifestazione è arrivato il momento di ragionare anche in chiave aritmetica, con le prospettive che appaiono però più che mai “rosee” nell’agone degli Allievi di II anno. Classifica alla mano Proietti Gagliardoni conduce infatti le danze con 21 punti di margine proprio su Da Rios, mentre Serangeli staziona ancora più comodamente in 3° posizione, in virtù del tesoretto di 24 lunghezze acquisito nei confronti di Ferruzzi. Parlare di ipoteca sulla maglia rosa può apparire pretenzioso, ma la situazione, visto anche il tetto massimo di 30 punti ancora in palio, si presenta come oltremodo favorevole per la coppia folignate, a cui basterebbe anche una gara finale in gestione per blindare gli attuali piazzamenti. Partire per vincere resta in ogni caso la migliore strategia possibile per la tappa finale di Gallipoli, che con le sue dune sabbiose farà da scenario perfetto per un “gran finale” tutto da vivere.

