Serse Cosmi esonerato, non è più l'allenatore del Rijeka: fatale il ko per 7-2 con la Dinamo Zagabria

L'avventura croata di Serse Cosmi è già finita. Soltanto qualche settimana fa il tecnico perugino aveva raccontato come l'esperienza di allenare fuori dall'Italia, gli avesse regalato un nuovo entusiasmo. Ma dopo 11 partite (quattro vittorie, un pareggio e sei sconfitte tra campionato e coppa nazionale) è arrivato l'esonero. Fatale la pesante sconfitta subita in campionato dal suo Rijeka nell'attesa sfida con la Dinamo Zagabria (7-2). Un ko che era stato preceduto anche dall'eliminazione dalla Coppa di Croazia, negli ottavi di finale, ad opera del Bjelobrdski, squadra di seconda serie.

L’ex allenatore del Perugia era stato chiamato alla guida del club croato all’inizio di settembre quando la squadra aveva infilato appena 5 punti in 7 partite. In due mesi non è riuscito a invertire la rotta di una squadra - dal recente passato blasonato - in evidente difficoltà collezionando 10 punti in 10 partite e lasciandola all'ottavo posto in classifica (il campionato Hrvatska nogometna liga è formato da dieci squadre). Un paio di settimane una conferenza stampa di Cosmi aveva fatto discutere: "Volevo 11 leoni? Si ma c'è chi nasce leone o tigre, e qualcuno, che ne so... pavone. Questi giocatori non possono fare di meglio in termini di impegno. Nemmeno Mourinho otterrebbe di più da loro. Teniamo duro fino alla fine della mezza stagione e poi mandiamo tutti all'inferno per cambiare la storia" aveva detto senza mezzi termini. Il Rijeka però ha deciso di cambiare la sua storia esonerando il tecnico.

