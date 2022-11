Gubbio, furia Notari dopo il ko con la Recanatese: "Non mi è piaciuta la formazione"

Il presidente non ha digerito la sconfitta e certe scelte

“Dopo la partita sono andato a pranzo in un ristorante dove, pensate un po’, c’era anche la Recanatese. Mi sono sentito a disagio nonostante il presidente Guzzini, che conosco, e alcuni giocatori tra cui Ferretti, mi abbiano salutato”. Il presidente del Gubbio, Sauro Notari, ieri pomeriggio era arrabbiato. La sconfitta contro la Recanatese non gli è andata giù: “Era una partita che dovevamo vincere e basta. Di che cosa vogliamo parlare?”. “Non mi è piaciuto niente - ha continuato a dire - appena ho visto la formazione non c’è voluto molto a capire che qualche cosa non andava. Certe scelte spettano a Braglia, ma il risultato e la qualità della prestazione sono sotto gli occhi di tutti, si commentano da sole e a me non sono piaciute”.

