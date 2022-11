Superlega, Sirci dispensa elogi: "Semeniuk e Plotnytskyi mostri di concentrazione"

Il presidente dopo il successo di Piacenza: "Prova di forza, vinto senza Leon"

13 novembre 2022 a

a

a

“Dopo il recente successo in Supercoppa, questa è la vittoria più importante della stagione”. Gino Sirci, presidente della Sir Susa Perugia non nasconde tutta la propria soddisfazione per spiegare l’importanza del successo maturato a Piacenza in quello che a tutti gli effetti ed a prescindere da quanto dica la classifica, aveva il valore di uno scontro diretto. Che la formazione guidata da Anastasi ha vinto con pieno merito.

Sir, Leon racconta l'incidente in Supercoppa: "Dopo la doccia un dolore forte alla testa"

Ed il patron gongola. “E’ stato un atto di forza. Perlopiù senza poter disporre di fatto di Leon. Abbiamo messo in mostra una grande prova di squadra, esprimendo una grande pallavolo - argomenta il presidente pochi minuti dopo il 3-1 del PalaBanca -. La gara è stata approcciata molto bene e l’abbiamo conclusa nel modo migliore. In ricezione abbiamo tenuto benissimo, considerato anche il livello della battuta dei nostri avversari. Ed in questo fondamentale Colaci è stato super. Giannelli ha giocato alla grande come Rychlicki. Ma voglio sottolineare la prova di Semeniuk e soprattutto di Plotnytskyi che sono stati di una concentrazione disarmante. Vincere a Piacenza è motivo di grande soddisfazione. Ancora di più dato che avevamo al seguito 180 tifosi scatenati”.

Sir, buona la prima in Champions League: Lubiana travolta 3-0

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.