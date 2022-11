A1 femminile, seconda vittoria di Perugia: Pinerolo cade al tie break

Foto: Testa

Dopo oltre due ore la Bartoccini Fortinfissi passa, Guerra mvp

Tra le mura amiche del PalaBarton arriva la seconda vittoria per la Bartoccini-Fortinfissi Perugia, dopo oltre due ore di gioco Guerra (MVP del match) e compagne hanno avuto la meglio sulla Wash4Green Pinerolo in cinque set vincendo 3-2 (25-21 25-18 23-25 19-25 15-10 i parziali). Nel set decisivo Pinerolo sembra partire meglio (4-6) ma Perugia recupera con Lazic e Polder (6-6), l’olandese mette a segno anche il punto del 7-6 e Guerra in diagonale manda al cambio campo sull’8-6, quando Polder mette a segno il punto del 9-6 Marchiaro ferma il gioco ma la centrale dei Paesi Bassi sembra incontenibile in fast e sul 10-6 si ripete, sul finale la Bartoccini-Fortinfissi Perugia amministra e il muro di Nwakalor vale il 15-10 ma soprattutto il 3-2 dopo ben due ore e sedici minuti.

A fine gara parla 'MVP della gara nonché capitana della Bartoccini-Fortinfissi Perugia Anastasia Guerra. "Penso che L’MVP debba andare non a me ma a tutte le mie compagne, è stata una gara a fasi alterne sofferta ma abbiamo dimostrato grande carattere e sono molto orgogliosa delle mie ragazze. Quest’anno a mio parere il campionato è molto più equilibrato dello scorso anno quindi ad ogni gara bisogna prestare la massima attenzione. Sulla carta il risultato è importante per noi ma anche stasera abbiamo avuto dal campo una grande lezione che spero siamo riuscite ad imparare".

