Ternana, Bandecchi: "Poco pubblico al Liberati, il calcio qui non interessa tranne la partita con il Perugia"

Il presidente della Ternana, Stefano Bandecchi, dopo la gara con il Brescia è stato con la squadra nello spogliatoio, poi ha fatto un video su Instagram.

“Se una squadra che è terza in classifica ha meno di 5 mila persone allo stadio Liberati vuol dire che non interessa, alla città, al pubblico alla provincia”.

Per Bandecchi (foto Principi) “il calcio a Terni è una cosa che non interessa più a nessuno, a meno che non si giochi la partita con il Perugia”, ha chiosato polemico il presidente.

