Coppa del Mondo, Foconi d'argento nel fioretto a squadre: due secondi posti a Bonn per il ternano

“Squadra che vince non si cambia” questo il detto che sembra calzare a pennello per la squadra azzurra del Fioretto Maschile che domenica 13 novembre è salita sul secondo gradino del podio della prima tappa di Coppa del Mondo a Bonn in Germania.

Dopo l’ottima prestazione del fiorettista ternano nella prova individuale di sabato 12 dove ha conquistato l’argento con il ternano Foconi, la squadra del fioretto composta da Daniele Garozzo, Guillaume Bianchi, Tommaso Marini e lo stesso Alessio Foconi ha confermato le capacità tecniche che li hanno portati ad essere campioni d’Europa e del Mondo nella stagione agonistica 2021/2022.

Di diritto nel tabellone dei 16 l’Italia toglie la possibilità al Belgio di poter proseguire verso la finale vincendo per 45-34. Chiudono l’assalto contro la Cina per 45-20 volando così in semifinale contro il Giappone. Assalto, quello che porterà l’Italia alla finale, molto equilibrato dove la squadra di Foconi ha la meglio per 45-38. La finale è stata combattuta fino alla fine le squadre si sono mantenute sempre sullo stesso piano anche se gli Stati Uniti hanno avuto la meglio per soli 5 punti di scarto. L’avvio di stagione è stato quindi molto soddisfacente. Il prossimo appuntamento con la Coppa del Mondo è per il 3 e 4 dicembre in Uzbekistan.

