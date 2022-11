Gubbio-Recanatese 1-3, segna l'ex Sbaffo poi fa tutto Bulevardi: gol, rigore sbagliato ed espulsione

13 novembre 2022 a

Il Gubbio cade ancora al Barbetti: stavolta passa la Recanatese che così sale a quota 14. I rossoblù, alla seconda sconfitta consecutiva, restano a 23, sempre comunque in zona play off. Braglia dall'inizio cambia tutto: 3-4-1-2, con Tazzer in difesa e soprattutto la novità tra i pali con Meneghetti al posto di Di Gennaro.

La Recanatese parte meglio e va in gol due volte nei primi 18' con l'ex Sbaffo e Alfieri. A questo punto Braglia mette dentro subito Bulevardi al posto di Tazzer. Proprio Bulevardi realizza la rete che riapre la partita nel finale di primo tempo. L'inerzia ora è dalla parte del Gubbio che nella ripresa inizia all'attacco ma ancora Bulevardi sbaglia il rigore del possibile 2-2.

Il centrocampista poi si fa pure espellere e così la Recanatese in superiorità numerica firma il tris per il definitivo 3-1 con Carpani. Al prossimo turno la formazione di Braglia sarà di scena a Lucca, domenica 20 novembre.

