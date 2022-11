Superlega, Piacenza-Sir Susa 1-3: decima vittoria di fila

Foto: Benda

Perugia non si ferma più e supera anche la temibile Gas Sales di Bernardi

Perugia fa il vuoto. E lo fa in una giornata - la settima di Superlega - dall’alto coefficiente di rischio. Perché la trasferta di Piacenza era tra le più complicate della stagione. Ma la Sir Susa espugna 3-1 il PalaBanca con l’ennesima prova di forza di una annata fin qui di livello assoluto. Come testimoniano le 10 vittorie in altrettante partite tra Champions League, Supercoppa e Superlega dove gli umbri scappano. Trento è a -8. Contro Simon e soci ora distanti ben 11 punti (una voragine a questo punto del torneo), Giannelli gestisce il gioco da par suo. Colaci è un leone in seconda linea. Rychlicki è il best scorer dei suoi con 19 punti, due in più di Semeniuk che stampa anche tre muri. Plotnytskyi ne aggiunge 10 con tre ace. Ai padroni di casa non bastano i 19 di Leal.

