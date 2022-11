Ternana-Brescia 0-0, ancora un pari a reti bianche per Lucarelli

Foto: Principi

Poche emozioni al Liberati, i rossoverdi non sfruttano il doppio turno casalingo

12 novembre 2022 a

a

a

Finisce 0-0 al Liberati. E' il terzo consecutivo per la Ternana che dopo 26 gare consecutive sempre in gol si è bloccata. E così un Brescia ordinato strappa un punto, mentre i rossoverdi non riescono ad approfittare del doppio turno casalingo. Pronti, via. Lucarelli riporta Palumbo sulla linea di centrocampo e rilancia sulla trequarti Falletti insieme al riconfermato Partipilo. Terminale offensivo è Favilli. Nel primo tempo le emozioni non sono tantissime ma la Ternana potrebbe passare al 9' quando ci vuole un miracolo del portiere bresciano per dire di no a una botta al volo di Cassata su sponda in area di Sorensen. Poi, nel finale, un doppio dribbling al limite di Falletti crea lo scompiglio con le rondinelle che si salvano in angolo sulla conclusione dell'uruguaiano. Nel mezzo l'opportunità per Moreo che di testa per poco non scavalca Iannarilli alla mezzora.

Ternana, allarme infortuni: si ferma anche Corrado. Da inizio stagione sono arrivati a 13

Nella ripresa la Ternana deve rinunciare a Di Tacchio per un problema muscolare, al suo posto entra Agazzi. Fuori anche Martella tornato titolare per il forfait di Corrado: in campo Celli. Al 70' brivido dalle parti di Iannarilli: Moreo di testa ha la palla buona ma spreca davanti alla porta rossoverde. Ancora cambi: Donnarumma per Favilli e Raul Moro per Partipilo. Non succede nulla e Ternana-brescia finisce 0-0.

Ternana-Brescia, precedenti in equilibrio: l'ultima vittoria delle Fere cinque anni fa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.